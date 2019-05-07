​США получили разведданные о планах Ирана атаковать американские силы

Вашингтон решил направить ударную группу ВМС и бомбардировщики в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), поскольку получил информацию о якобы планируемых Ираном атаках на американские силы.

Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам источников издания, американские военные на Ближнем Востоке запросили у администрации президента США Дональда Трампа отправку в регион дополнительных сил для "сдерживания возможной агрессии". Военные якобы были встревожены поступившими в конце прошлой недели разведывательными данными.

Как утверждают источники, полученная информация свидетельствует о том, что "Иран планирует выбрать в качестве цели силы США в Ираке и Сирии".