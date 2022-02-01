США получили от России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности

США получили письменный ответ российских властей на американские предложения по гарантиям безопасности.

США получили письменный ответ российских властей на американские предложения по гарантиям безопасности.

Как передает Report, об этом информирует CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

"Мы можем подтвердить, что получили письменное подтверждение от России", - заявил американский чиновник.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан отметил, что Вашингтон ожидает реакции российских властей на письменный ответ США на предложения по гарантиям безопасности.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.