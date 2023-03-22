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США получат расширенный доступ к военным объектам Филиппин у Тайваня

США получат расширенный доступ к военным объектам Филиппин у Тайваня Соединенные Штаты получат расширенный доступ к военным объектам на севере Филиппин вблизи Тайваня, а также в провинции Палаван - на побережье Южно-Китайского моря.
Другие страны
22 марта 2023 г. 11:05
США получат расширенный доступ к военным объектам Филиппин у Тайваня

Соединенные Штаты получат расширенный доступ к военным объектам на севере Филиппин вблизи Тайваня, а также в провинции Палаван - на побережье Южно-Китайского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Manila Times ссылаясь на заявление президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего.

Филиппинский лидер, , отметил, что четыре военных объекта, к которым США получат расширенный доступ, "разбросаны по территории Филиппин". "Есть несколько [военных объектов] на севере острова Лусон, есть вокруг Палавана, есть южнее. Это необходимо для защиты нашего восточного побережья", - приводит издание слова Маркоса-младшего.

"Мы сделаем официальное заявление, но сначала согласуем его с нашими партнерами из США, чтобы не быть поспешными", - добавил он.

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