О нас

США получат доступ к нескольким военным базам на Филиппинах

США получат доступ к нескольким военным базам на Филиппинах Власти США и Филиппин предварительно договорились о предоставлении американским военным расширенного доступа на "ключевые базы" на Филиппинах.
Другие страны
31 января 2023 г. 11:10
США получат доступ к нескольким военным базам на Филиппинах

Власти США и Филиппин предварительно договорились о предоставлении американским военным расширенного доступа на "ключевые базы" на Филиппинах.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, речь идет о двух объектах на филиппинском острове Лусон.

Аналитики считают, что доступ к этим базам может обеспечить для США "стратегическую позицию для проведения операций" в случае конфликта на Тайване или в Южно-Китайском море. Кроме того, это будет способствовать сотрудничеству двух стран по ряду вопросов безопасности, в том числе более быстрое реагирование на стихийные бедствия.

Переговоры по этой теме пока продолжаются, в них участвует помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Но, как ожидается, о принятом решении объявят уже на этой неделе, после встречи главы Пентагона Ллойда Остина с его филиппинским коллегой Карлито Гальвесом, а также с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Сейчас США могут использовать пять военных баз на Филиппинах, на которых размещают военных на ротационной основе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
31 января 2023 г. 10:16
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
30 января 2023 г. 15:28
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
30 января 2023 г. 13:46
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
30 января 2023 г. 11:49
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
27 января 2023 г. 14:52
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi