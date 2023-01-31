США получат доступ к нескольким военным базам на Филиппинах

Власти США и Филиппин предварительно договорились о предоставлении американским военным расширенного доступа на "ключевые базы" на Филиппинах.

Власти США и Филиппин предварительно договорились о предоставлении американским военным расширенного доступа на "ключевые базы" на Филиппинах.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, речь идет о двух объектах на филиппинском острове Лусон.

Аналитики считают, что доступ к этим базам может обеспечить для США "стратегическую позицию для проведения операций" в случае конфликта на Тайване или в Южно-Китайском море. Кроме того, это будет способствовать сотрудничеству двух стран по ряду вопросов безопасности, в том числе более быстрое реагирование на стихийные бедствия.

Переговоры по этой теме пока продолжаются, в них участвует помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Но, как ожидается, о принятом решении объявят уже на этой неделе, после встречи главы Пентагона Ллойда Остина с его филиппинским коллегой Карлито Гальвесом, а также с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Сейчас США могут использовать пять военных баз на Филиппинах, на которых размещают военных на ротационной основе.