О нас

США получат беспрепятственный доступ к военным базам в Папуа - Новой Гвинее

США получат беспрепятственный доступ к военным базам в Папуа - Новой Гвинее Американские военные получат беспрепятственный доступ к базам в Папуа - Новой Гвинее, где смогут размещать военный контингент и технику.
Другие страны
15 июня 2023 г. 10:33
США получат беспрепятственный доступ к военным базам в Папуа - Новой Гвинее

Американские военные получат беспрепятственный доступ к базам в Папуа - Новой Гвинее, где смогут размещать военный контингент и технику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило Agence France-Presse со ссылкой на текст подписанного в конце мая двустороннего пакта по безопасности.

Согласно документу, американские военные получат "беспрепятственный доступ" к объектам, где смогут размещать оборудование, резервы и снаряжение, а также будут иметь "эксклюзивный доступ" к определенным зонам, где возможно проведение строительных работ. США смогут дислоцировать войска и технику в ключевых аэропортах, а также в таких стратегически важных точках, как военно-морская база Ломбрум на острове Манус и морской порт в столице островного государства, городе Порт-Морсби.

Агентство отмечает, что Папуа - Новая Гвинея, богатая природными ресурсами и расположенная вблизи ключевых мореходных маршрутов, может стать одним из ключевых пунктов дипломатического противостояния между Вашингтоном и Пекином.

В мае США и Папуа - Новая Гвинея заключили двустороннее соглашение по безопасности. Подписание соответствующего документа между двумя странами последовало за решением другой страны региона - Соломоновых Островов - подписать такой договор с Китаем.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi