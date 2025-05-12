США пока не планируют сокращать воинский контингент в Европе

США пока не планируют сокращать воинский контингент в Европе

Соединенные Штаты пока не собираются сокращать контингент своих войск в Европе, чтобы перебросить часть сил в Азию.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"Пока нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты выведут войска, участвующие в оборонных планах альянса, и переместят их в Индо-Тихоокеанский регион", - сказал адмирал во время поездки в США для встречи с чиновниками Пентагона.

Драгоне сообщил, что пока не слышал о том, что Пентагон реализует эти планы, но добавил, что европейские страны в конечном итоге могут компенсировать потерю некоторых сил США на континенте, включая средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, стратегические воздушные перевозки и беспилотники.

Адмирал подчеркнул, что альянсу необходимо подготовиться к тому, что США отвлекут свое внимание от континента.