 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США подтверждают успешные испытания модернизированной системы ПРО

    Противоракеты модернизированной системы Aegis почти одновременно уничтожили три цели

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Агентство противоракетной обороны США подтвердило успешное испытание системы противоракетной обороны Aegis  в Тихом океане, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Противоракеты модернизированной системы Aegis, выпущенные с борта эсминца John Paul Jones в районе Гавайских островов, почти одновременно уничтожили три цели. 

    Прошедшие в четверг испытания стали первыми стрельбами по реальным множественным целям. Агентство сообщает, что всего в рамках работ по программе ПРО Aegis было проведено 35 испытаний противоракет, 29 из которых были успешными. Программа испытания системы Aegis была начата в 2002 году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi