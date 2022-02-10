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США подтвердили проведение саммита АТЭС в 2023 году

США подтвердили проведение саммита АТЭС в 2023 году США в 2023 году примет у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Другие страны
10 февраля 2022 г. 15:37
США подтвердили проведение саммита АТЭС в 2023 году

США в 2023 году примет у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Белого дома.

"Мы гордимся тем, что США проведут у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в 2023 году, - отмечается в тексте. - Мы благодарим дружественные экономики АТЭС за поддержку предложения США принять [саммит] у себя".

В ноябре одна из экономик АТЭС заблокировала предложение провести в США следующую встречу на высшем уровне.

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