США подтвердили проведение саммита АТЭС в 2023 году

США в 2023 году примет у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

США в 2023 году примет у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Белого дома.

"Мы гордимся тем, что США проведут у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в 2023 году, - отмечается в тексте. - Мы благодарим дружественные экономики АТЭС за поддержку предложения США принять [саммит] у себя".

В ноябре одна из экономик АТЭС заблокировала предложение провести в США следующую встречу на высшем уровне.