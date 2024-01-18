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США подтвердили нанесение ударов по ракетным установкам хуситов в Йемене

США подтвердили нанесение ударов по ракетным установкам хуситов в Йемене США подтвердили, что нанесли удары по ракетным установкам хуситов в Йемене.
Другие страны
18 января 2024 г. 06:44
США подтвердили нанесение ударов по ракетным установкам хуситов в Йемене

США подтвердили, что нанесли удары по ракетным установкам хуситов в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США 17 января нанесли удары по 14 ракетным установкам, принадлежащим хуситам. Ракетные установки представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе", - говорится в заявлении командования, опубликованном в X (ранее Twitter).

Отмечается, что эти удары предприняты с целью "снизить возможности хуситов продолжать безответственные нападения" на международное судоходство в Красном море.

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