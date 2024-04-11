США подтвердили намерение защищать Японию при помощи ядерного оружия

Соединенные Штаты подтверждают намерение обеспечивать оборону Японии, в том числе с применением ядерных вооружений.

Соединенные Штаты подтверждают намерение обеспечивать оборону Японии, в том числе с применением ядерных вооружений.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которое принято по итогам их переговоров в Вашингтоне.

"Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность США обороне Японии в соответствии со статьей 5 Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с применением всех средств американского военного потенциала, включая ядерные", - отмечается в документе, текст которого был распространен пресс-службой Белого дома. Речь идет о статье договора, согласно которой каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.

При этом в заявлении подчеркивается, что, с точки зрения Вашингтона, статья 5 распространяется и на острова Сенкаку (Дяоюйдао). Эти острова в Восточно-Китайском море, на которые претендуют Пекин и Токио, находятся под управлением Японии с 1972 года.

В этой же части документа стороны провозглашают желание решительно противодействовать "любым попыткам Китайской Народной Республики в одностороннем порядке менять статус-кво силой или принуждением в Восточно-Китайском море", в том числе применительно к островам Сенкаку.