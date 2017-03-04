США подтвердили гибель 21 жителя при операции в Сирии и Ираке

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Командование США на Ближнем Востоке (CENTCOM) подтвердило гибель мирных жителя в Ираке и Сирии в результате проведения операций против боевиков ИГИЛ.

Как передает Report, говорится в сообщении командования.

"Девять докладов (о жертвах — ред.) были оценены как достоверные, в результате непреднамеренных ударов погиб 21 и получили ранения два мирных жителя", — говорится в сообщении.

Всего в январе CENTCOM изучало данные о десяти предыдущих ударах и еще 27 новых ударах, в 19 из которых могли пострадать мирные жители. В десяти подобных случаях были подтверждены факты гибели людей (два в ноябре, три в декабре и пять в январе).