США подтвердили, что подготовили проект резолюции СБ ООН по ядерному оружию в космосе

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции Совета Безопасности всемирной организации, подтверждающей запрет на размещение ядерного оружия в космосе, сообщает Report cо ссылкой

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции Совета Безопасности всемирной организации, подтверждающей запрет на размещение ядерного оружия в космосе, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Любое размещение ядерного оружия на орбите вокруг Земли было бы беспрецедентным, опасным и недопустимым. Страны должны придерживаться своих обязательств согласно четвертой статье Договора о космосе (запрещает выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с оружием массового уничтожения, включая ядерное оружие - прим. ТАСС). И мы призываем все страны, которые еще не присоединились к этому договору, сделать это незамедлительно. Сегодня я могу объявить, что вместе с Японией Соединенные Штаты представляют [проект] резолюции СБ ООН. Она подтверждает фундаментальные обязательства сторон по этому договору и призывает страны-участницы не разрабатывать ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения, которые разрабатываются для того, чтобы разместить их на орбите вокруг Земли", - сказала Томас-Гринфилд, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по теме "Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия".

Агентство Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты в связи с распространившимися в американской прессе утверждениями о том, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, готовят проект резолюции Совета Безопасности ООН против размещения ядерного оружия в космосе.