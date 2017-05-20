Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ США подписали с Саудовской Аравией оборонные контракты на 110 млрд. долларов. Подписание документов состоялось в Эр-Рияде с участием президента США Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам представитель Белого дома.

По его словам, эти контракты существенно расширят сотрудничество США и Саудовской Аравии в области безопасности и будут способствовать стабильности.

"Они также расширят возможности королевства по участию в антитеррористических операциях по всему региону, уменьшив бремя проведения этих операций, которое сейчас лежит на военных США", — сказал сотрудник администрации США.

Саудовская Аравия находится на третьем месте в мире по военным затратам после США и Китая.

По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, продажи американского оружия Саудовской Аравии могут достичь 350 миллиардов долларов в ближайшее десятилетие