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    США подозревают Россию в использовании спутников-убийц

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Американские СМИ заподозрили Россию в разработке спутников-убийц. Как утверждает издание National Interest, так называемые спутники-инспекторы, предназначенные, в том числе, для ремонта, одновременно способны выводить из строя другие космические аппараты, передает Report. 

    Издание утверждает, что спутник «Космос-2499», запущенный в 2014 году, — это тестовый образец новой системы с плазменным или ионным ракетным двигателем малой тяги. Другие модели этой серии проявили в космосе необычную активность, что вызвало подозрения в их «особом» предназначении. В Москве же называют свои разработки обычными спутниками-инспекторами.

    Спутник-инспектор — космический аппарат, наделенный способностью маневрировать по орбите, наблюдать за другими спутниками или каким-то образом взаимодействовать с ними, пишет РИА «Новости». Аналогичные аппараты, кроме России, есть у США и Китая.

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