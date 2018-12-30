Трамп заявил, что "дело о сговоре с Россией" - величайший обман в истории США

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с Россией в преддверии выборов 2016 года является «величайшим обманом» в истории политики США. Об этом он написал в Twitter, передает Report.

Он также написал, что при его предшественнике Бараке Обаме Минюст США и ФБР намеренно сфальсифицировали расследование, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.



США подозревают российскую военную разведку во вмешательстве в выборы 2016 года. В июле американский Минфин назвал имена 12 человек, которые, по данным Вашингтона, работали на ГРУ, взламывали сервера Демократической партии и электронную почту Хиллари Клинтон. 19 декабря все они оказались под санкциями США.