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США подготовили план контроля над оружием в Украине

США подготовили план контроля над оружием в Украине Соединенные Штаты Америки подготовили план противодействия захвату западных вооружений Россией в ходе войны в Украине.
Другие страны
27 октября 2022 г. 23:36
США подготовили план контроля над оружием в Украине

Соединенные Штаты Америки подготовили план противодействия захвату западных вооружений Россией в ходе войны в Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный департамент США.

В заявлении Госдепа говорится, что западные партнеры ускорили поставки вооружений в Украину. А она в свою очередь обязалась вести учет и пытаться сохранить их.

"Как и в любом конфликте, мы сохраняем бдительность в отношении возможности того, что уголовные и негосударственные субъекты могут попытаться незаконно получить оружие в Украине, включая российских военных, во время или после конфликта", - говорится в сообщении.

План противодействия захвату западных вооружений представляет собой всеобъемлющую программу по охране и учету вооружений и боеприпасов в Украине и сопредельных странах при их передаче, хранении и развертывании, улучшению регионального управления безопасностью, наращиванию потенциала сил безопасности, правоохранительных органов и органов пограничного контроля для сдерживания, выявления и пресечения незаконного оборота оружия.

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