США подготовили план действий ВМС против Китая

Глава штаба Военно-морских сил (ВМС) США адмирал Лиза Франкетти опубликовала навигационный план (NAVPLAN) по повышению готовности флота к потенциальному конфликту с Китаем.

Глава штаба Военно-морских сил (ВМС) США адмирал Лиза Франкетти опубликовала навигационный план (NAVPLAN) по повышению готовности флота к потенциальному конфликту с Китаем.

Как сообщает Report со ссылкой на западные СМИ, план действий был предоставлен Лизой Франкетти в Военно-морском колледже США.

Глава штаба указала, что NAVPLAN является всеобъемлющим стратегическим руководством повышению уровня готовности к потенциальному конфликту с Китайской Народной Республикой к 2027 году, а также усилению долгосрочного преимущества ВМС в боевых действиях.

План также нацелен на повышение базового уровня готовности американского флота и «вывод на поле большего количества» игроков – платформ с необходимыми возможностями, оружием и поддержкой, и «людей с правильным мышлением, навыками, инструментами и подготовкой».

ВМС США также отметили, что этот план направлен на обеспечение преимущества Вашингтона на поле боя с КНР.