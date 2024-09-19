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США подготовили план действий ВМС против Китая

США подготовили план действий ВМС против Китая Глава штаба Военно-морских сил (ВМС) США адмирал Лиза Франкетти опубликовала навигационный план (NAVPLAN) по повышению готовности флота к потенциальному конфликту с Китаем.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 16:08
США подготовили план действий ВМС против Китая

Глава штаба Военно-морских сил (ВМС) США адмирал Лиза Франкетти опубликовала навигационный план (NAVPLAN) по повышению готовности флота к потенциальному конфликту с Китаем.

Как сообщает Report со ссылкой на западные СМИ, план действий был предоставлен Лизой Франкетти в Военно-морском колледже США.

Глава штаба указала, что NAVPLAN является всеобъемлющим стратегическим руководством повышению уровня готовности к потенциальному конфликту с Китайской Народной Республикой к 2027 году, а также усилению долгосрочного преимущества ВМС в боевых действиях.

План также нацелен на повышение базового уровня готовности американского флота и «вывод на поле большего количества» игроков – платформ с необходимыми возможностями, оружием и поддержкой, и «людей с правильным мышлением, навыками, инструментами и подготовкой».

ВМС США также отметили, что этот план направлен на обеспечение преимущества Вашингтона на поле боя с КНР.

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