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    США подготовили новый список китайских товаров для введения пошлин

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ США подготовили дополнительный список китайских товаров на сумму $200 млрд, которые собираются обложить новыми 10%-ными пошлинами. Список товаров обещают опубликовать в ближайшие дни. 

    Как сообщает Report, об этом сообщил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

    По его словам, это ответная мера на "ответную меру" Китая.

    "Это должный ответ в соответствии с действующим законодательством, призванный прекратить наносящую ущерб США торговую политику Китая", — сказал он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп поручил взимать пошлину в 25% на ввоз некоторых товаров из Китая стоимостью в $50 млрд в год. Вашингтон пообещал ввести дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введённые. И Пекин ответил — КНР объявила о введении ответных пошлин в аналогичном размере.

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