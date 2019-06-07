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США подготовили новые обвинения против Ассанжа

США подготовили новые обвинения против Ассанжа

Минюст США подготовил новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как передает Report, об этом сообщает телеканал NOS.

По данным телеканала, ведомство привлекло осужденного мошенника в качестве ключевого свидетеля.

Как отмечается, речь идет о бывшем информаторе ФБР Сигурдуре Тордарсоне.

При этом на прошлой неделе Тордарсон летал в США для подготовки по делу Ассанжа.

Ранее сообщалось, что судебные слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне перенесены на 14 июня.

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