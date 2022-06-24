США поддерживают усилия Турции по организации вывоза пшеницы с Украины морем

Власти Соединенных Штатов поддерживают усилия Турции по организации вывоза зерна с Украины морем, но считают, что нет ясности, увенчаются ли они успехом.

Власти Соединенных Штатов поддерживают усилия Турции по организации вывоза зерна с Украины морем, но считают, что нет ясности, увенчаются ли они успехом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать ситуацию вокруг вывоза зерна с территории Украины. "Безусловно, это помогло бы, если бы Россия прекратила то, что, по сути, является блокадой в Черном море и блокадой Одессы, которую они (РФ – ред.), очевидно, не проявляют желания снимать. Турция ведет консультации с Россией об этом. Мы, безусловно, приветствуем участие Турции и ее попытку помочь достичь неких договоренностей по транспортировке зерна по морю. Но я думаю, что еще предстоит выяснить, возымеет ли это эффект", - сказал Кирби.