США поддержали призывы Турции на фоне палестино-израильского обострения

Посольство США в Турции поддержало призывы Анкары на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Посольство США в Турции поддержало призывы Анкары на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Как передает Report , соответствующее заявление размещено на странице в соцсети Х (ранее Twitter) американской дипмиссии.

"Мы являемся свидетелями масштабных человеческих трагедий в Палестине и Израиле. Присоединяемся к турецкому правительству и многим мировым лидерам, призывающим к снижению напряженности и насилия", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Турция выразила серьезную обеспокоенность в связи с насилием и напряженностью в Израиле и Палестине, а также заявила о готовности внести свой вклад в деэскалацию палестино-израильского конфликта.