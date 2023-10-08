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США поддержали призывы Турции на фоне палестино-израильского обострения

США поддержали призывы Турции на фоне палестино-израильского обострения Посольство США в Турции поддержало призывы Анкары на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
Другие страны
8 октября 2023 г. 11:17
США поддержали призывы Турции на фоне палестино-израильского обострения

Посольство США в Турции поддержало призывы Анкары на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, соответствующее заявление размещено на странице в соцсети Х (ранее Twitter) американской дипмиссии.

"Мы являемся свидетелями масштабных человеческих трагедий в Палестине и Израиле. Присоединяемся к турецкому правительству и многим мировым лидерам, призывающим к снижению напряженности и насилия", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Турция выразила серьезную обеспокоенность в связи с насилием и напряженностью в Израиле и Палестине, а также заявила о готовности внести свой вклад в деэскалацию палестино-израильского конфликта.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Türkiyənin İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı çağırışını dəstəkləyib

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