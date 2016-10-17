США поддержали операцию по освобождению Мосула

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ США и возглавляемая ими международная коалиция готовы поддержать операцию по освобождению Мосула, начатую властями Ирака. Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Эштон Картер.

"Мы уверены, что наши иракские партнеры одержат победу над нашим общим врагом и освободят Мосул и весь Ирак от "Исламского государства", - сказал Картер. Он отметил, что это переломный момент в борьбе против ИГ.

Военные Ирака совместно с отрядами оппозиции в понедельник начали наземную операцию по освобождению Мосула от террористов. ООН выступила против таких действий: в организации заявили, что операция угрожает безопасности до 1,5 млн жителей этого города.