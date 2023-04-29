США подарили Молдове оборудование для обеспечения кибербезопасности

Правительство США подарило Молдове оборудование для обеспечения кибербезопасности стоимостью $600 тыс.

Правительство США подарило Молдове оборудование для обеспечения кибербезопасности стоимостью $600 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу американский посол в Молдове Кент Логсдон.

"Премьер-министр Дорин Речан и посол США выступили с приветственными речами на втором заседании Рабочей группы по кибербезопасности критической инфраструктуры Молдовы. Посол Логсдон объявил о безвозмездной передаче правительству Молдовы оборудования для кибербезопасности на сумму около $600 тыс.", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook. В нем отмечается, что оборудование позволит обеспечить дополнительный уровень безопасности в республике.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил, что спецслужбы не могут контролировать интернет, в частности телеграм-каналы, через которые, по его словам, распространяется дезинформация. Власти Молдовы за последние два года закрыли ряд российских СМИ в республике, были приостановлены лицензии шести ведущих русскоязычных телеканалов, которые обвинили в "пропаганде войны через молчание". МИД РФ расценил эти действия как грубейшее попрание права на свободу доступа к информации.