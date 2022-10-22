США по-прежнему не видят причин повышать готовность своих ядерных сил

Соединенные Штаты по-прежнему не усматривают оснований для повышения уровня готовности своих ядерных сил, несмотря на утверждения Запада о рассмотрении Россией потенциальной возможности применения атомных боезарядов.

Соединенные Штаты по-прежнему не усматривают оснований для повышения уровня готовности своих ядерных сил, несмотря на утверждения Запада о рассмотрении Россией потенциальной возможности применения атомных боезарядов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы в настоящее время не видим оснований для того, чтобы менять расстановку собственных ядерных сил. Однако мы будем следить за этим очень тщательно", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства, выступая на совместной с главой МИД Франции Катрин Колонна пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне.

"И позвольте мне сказать за нас, говорить за Францию или кого-либо еще не буду: мы очень ясно изложили России, в чем заключались бы последствия любого применения ядерного боезаряда", - отметил Блинкен.