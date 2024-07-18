США при необходимости информируют Иран о позиции по ядерному вопросу

Вашингтонская администрация при необходимости поддерживает контакты с Ираном, чтобы донести свою позицию по вопросам, касающимся ядерной сферы.

Вашингтонская администрация при необходимости поддерживает контакты с Ираном, чтобы донести свою позицию по вопросам, касающимся ядерной сферы.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Во-первых, у иранцев не должно быть совершенно никаких сомнений относительно нашей позиции применительно к обеспокоенности их разработками, касающимися стремления получить ядерное оружие. Во-вторых, мы направляем сообщения Ирану, когда это соответствует нашим интересам. Я не стану вдаваться в подробности относительно того, как это происходит", - сказал он.

Портал Axios сообщил, что администрация США предупредила власти Ирана о том, что зафиксировала, по ее утверждению, в этой стране деятельность, потенциально направленную на создание ядерного оружия. По информации портала, США в июне направили Ирану предупреждение "как через третью страну, так и по прямым каналам", выразив "глубокую озабоченность относительно иранской научно-исследовательской деятельности, которая может быть использована для создания ядерного оружия".

Сообщается, что иранская сторона заверила, что не было никаких изменений курса и Иран не работает над созданием ядерного оружия.