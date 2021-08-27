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США планируют завершить дипломатическое присутствие в Афганистане 31 августа

США планируют завершить дипломатическое присутствие в Афганистане 31 августа США-по-прежнему намерены завершить свое дипломатическое присутствие в Афганистане к 31 августа, планы не изменились.
Другие страны
27 августа 2021 г. 23:11
США планируют завершить дипломатическое присутствие в Афганистане 31 августа

США-по-прежнему намерены завершить свое дипломатическое присутствие в Афганистане к 31 августа, планы не изменились.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы рассматриваем пути продолжения взаимодействия. Президент США поручил госсекретарю продолжать дипломатические усилия с международными партнерами по обеспечению вывоза граждан третьих стран и афганцев с визами, даже после завершения нашего военного присутствия, - сказала она. - Частью этого будет наличие скоординированного подхода по взаимодействию с "Талибаном". Потому что в рамках продолжения эвакуации граждан США, третьих стран и афганцев с визами нам необходимо взаимодействовать с "Талибаном".

"Продолжение координации не означает дипломатического присутствия", - указала Псаки, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Вашингтон обсуждает с талибами сохранение посольства в Афганистане.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ diplomatik missiyası avqustun 31-dən sonra Əfqanıstanda işləməyəcək

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