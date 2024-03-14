США планируют запустить производство ракет для HIMARS в Австралии

Вашингтон планирует открыть в Австралии завод по производству управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System) для отправки в Украину.

Вашингтон планирует открыть в Австралии завод по производству управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System) для отправки в Украину.

Как передает Report , об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и австралийских чиновников.

Собеседники издания связали решение открыть завод с тем, что оборонная промышленность США не может удовлетворить спрос и пополнить истощенные запасы боеприпасов. Отмечается, что Lockheed наймет шесть австралийских инженеров для обучения производству.

По словам австралийских чиновников, первую партию из 12 ракет GMLRS испытают в конце 2025 года, а к 2030-му страна планирует производить тысячи боеприпасов ежегодно. Препятствиями для осуществления плана могут стать нехватка кадров, трудности в транспортировке и дефицит необходимых для производства компонентов, подчеркнули собеседники газеты.

Производство будет находиться на военной базе, расположенной на окраине Сиднея. Газета подчеркивает, что это первый завод по производству такого оружия, открытый США за пределами страны.