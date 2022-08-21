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США планируют закупить около 150 тыс. тонн украинского зерна

США планируют закупить около 150 тыс. тонн украинского зерна Соединенные Штаты Америки планируют закупить около 150 тысяч тонн украинского зерна в течение следующих нескольких недель.
Другие страны
21 августа 2022 г. 06:25
США планируют закупить около 150 тыс. тонн украинского зерна

Соединенные Штаты Америки планируют закупить около 150 тысяч тонн украинского зерна в течение следующих нескольких недель.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, по словам руководителя Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли, конечные пункты назначения зерна пока неизвестны. В то же время в африканском регионе наблюдается очередной неудачный сезон дождей в течение нескольких недель.

Согласно данным Всемирной продовольственной программы, около 22 млн людей голодают.

Бизли отметил, что судно первой помощи из Украины перевозит 23 тыс тонн зерна, которых достаточно, чтобы прокормить 1,5 млн человек полным рационом в течение месяца. Ожидается, что корабль прибудет в Джибути уже 26 или 27 августа. После этого пшеницу вероятно отправят сухопутным транспортом в Северную Эфиопию.

Украина была источником половины зерна, которое Всемирная продовольственная программа закупила в прошлом году, чтобы накормить 130 млн человек.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ 150 min ton Ukrayna taxılını almağa hazırlaşır

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