США планируют заключить с Саудовской Аравией сделки на сумму в $35 млрд

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Американские власти планируют заключить с Саудовской Аравией сделки на сумму $35 млрд, пока наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд будет находиться в столице США с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал в понедельник представитель вашингтонской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга с журналистами.

"Пока наследный принц будет находиться в Вашингтоне, мы выступим за [заключение] коммерческие сделки с американскими компаниями на сумму в $35 млрд, которые обеспечили бы 120 тыс. рабочих мест в США", - сказал он.

Визит наследного принца королевства в США продлится две недели. За время поездки Мухаммед бен Сальман проведет с американской стороной встречи политического и экономического характера.