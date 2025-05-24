США планируют за 25 лет увеличить выработку электроэнергии на АЭС в четыре раза

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе Комиссии по ядерному регулированию для снятия ограничений на строительство АЭС и увеличения выработки электроэнергии атомной промышленностью страны в ближайшие 25 лет в четыре раза.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе Комиссии по ядерному регулированию для снятия ограничений на строительство АЭС и увеличения выработки электроэнергии атомной промышленностью страны в ближайшие 25 лет в четыре раза.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента США, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф на церемонии подписания документа.

"Существуют сложные процессы регулирования, которые сдерживают развитие атомной промышленности. До 1978 года в США было построено 133 реактора. С 1978 года было введено в эксплуатацию только два новых коммерческих реактора", - заявил У. Шарф.

"Так произошло из-за чрезмерного регулирования. Цель этого указа состоит в том, чтобы привести этот процесс в соответствие с реальными потребностями отрасли и общественной безопасностью. А конечная цель заключается в том, чтобы увеличить объем производства атомной энергии в четыре раза в течение следующих двух с половиной десятилетий", - резюмировал он.