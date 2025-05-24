О нас

США планируют за 25 лет увеличить выработку электроэнергии на АЭС в четыре раза

США планируют за 25 лет увеличить выработку электроэнергии на АЭС в четыре раза Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе Комиссии по ядерному регулированию для снятия ограничений на строительство АЭС и увеличения выработки электроэнергии атомной промышленностью страны в ближайшие 25 лет в четыре раза.
Другие страны
24 мая 2025 г. 00:34
США планируют за 25 лет увеличить выработку электроэнергии на АЭС в четыре раза

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе Комиссии по ядерному регулированию для снятия ограничений на строительство АЭС и увеличения выработки электроэнергии атомной промышленностью страны в ближайшие 25 лет в четыре раза.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента США, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф на церемонии подписания документа.

"Существуют сложные процессы регулирования, которые сдерживают развитие атомной промышленности. До 1978 года в США было построено 133 реактора. С 1978 года было введено в эксплуатацию только два новых коммерческих реактора", - заявил У. Шарф.

"Так произошло из-за чрезмерного регулирования. Цель этого указа состоит в том, чтобы привести этот процесс в соответствие с реальными потребностями отрасли и общественной безопасностью. А конечная цель заключается в том, чтобы увеличить объем производства атомной энергии в четыре раза в течение следующих двух с половиной десятилетий", - резюмировал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Иран должны развивать экономическое сотрудничество
Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Иран должны развивать экономическое сотрудничество
18 мая 2025 г. 22:51
МИД РФ: Лавров совершит визит в Армению 20-21 мая
МИД РФ: Лавров совершит визит в Армению 20-21 мая
19 мая 2025 г. 14:21
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi