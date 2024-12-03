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США планируют выделить Украине $825 млн на устойчивость энергосистемы

США планируют выделить Украине $825 млн на устойчивость энергосистемы Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 22:21
США планируют выделить Украине $825 млн на устойчивость энергосистемы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба украинского МИД в своем Telegram-канале.

"Андрей Сибига и Энтони Блинкен подписали в штаб-квартире НАТО меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно сотрудничества в обеспечении устойчивости энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меморандум предусматривает возможность выделения американской стороной помощи на сумму до $825 млн. Как указали в МИД, документ "создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы, в частности восстановления ее критической инфраструктуры, внедрения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора и содействия переходу к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в Европу экономики".

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