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США планируют выделить до 9 млрд долларов к 2030 году на сохранение лесов

США планируют выделить до 9 млрд долларов к 2030 году на сохранение лесов Власти США намерены выделить до 9 млрд долларов США на сохранение лесов по всему миру до 2030 года в случае одобрения Конгресса.
Другие страны
2 ноября 2021 г. 16:29
США планируют выделить до 9 млрд долларов к 2030 году на сохранение лесов

Власти США намерены выделить до 9 млрд долларов США на сохранение лесов по всему миру до 2030 года в случае одобрения Конгресса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил Белый дом на своем сайте.

"Это ["План по сохранению мировых лесов"] первый в своем роде общеправительственный план, он даст начало усилиям продолжительностью в десять лет по сохранению лесов и других экосистем, которые поглощают весомую часть углерода. В плане указано намерение выделить до 9 млрд долларов из нашего финансирования международных программ по борьбе с изменением климата до 2030 года", - сказано на сайте Белого дома. Отмечается, что подобная сумма может быть выделена с согласия Конгресса США.

Заявленный план поддерживает цели международного сообщества по прекращению сокращения площади естественных лесов к 2030 году. Вашингтон ранее присоединился к этой инициативе, отмечается в сообщении.

Помимо финансирования в размере 9 млрд долларов в плане ставятся задачи по стимулированию мер по сохранению лесных экосистем, частных инвестиций в этой сфере, по созданию баз и систем данных, связанных с охраной леса.

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