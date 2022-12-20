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США планируют выделить 126 млн долларов на случай ядерного инцидента в Украине

США планируют выделить 126 млн долларов на случай ядерного инцидента в Украине Проект федерального бюджета США на финансовый год предполагает выделение 126,3 млн долларов на случай ядерного инцидента на территории Украины.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 15:05
США планируют выделить 126 млн долларов на случай ядерного инцидента в Украине

Проект федерального бюджета США на финансовый год предполагает выделение 126,3 млн долларов на случай ядерного инцидента на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в документе комитета Сената Конгресса США.

Согласно документу, данная сумма будет выделена на поддержку программы по ядерному нераспространению, чтобы отреагировать на ситуацию в Украине.

Законопроект также предполагает выделение 44,9 млрд долларов в качестве новой экстренной помощи Киеву и союзникам США по НАТО.

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