США планируют внедрить ИИ в деятельность разведки

Американская разведка хочет начать использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы получить преимущество перед противниками США, включая Китай, однако технологии должны быть достаточно надежными, чтобы не раскрыть американские секретные данные.

Американская разведка хочет начать использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы получить преимущество перед противниками США, включая Китай, однако технологии должны быть достаточно надежными, чтобы не раскрыть американские секретные данные.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщается, одно из подразделений офиса директора Национальной разведки США пытается использовать компании и колледжи, чтобы те помогли приспособить быстроразвивающиеся технологии ИИ для создания преимуществ США перед такими противниками, как Китай. Сложность заключается в том, чтобы гарантировать, что использование ИИ "не откроет лазейку к национальным сверхсекретным данным или не создаст фейковые данные".

"Разведывательное сообщество хочет извлечь выгоду из больших языковых моделей за пределами (страны), но есть много неизведанного. Конечная цель - иметь возможность работать с моделью, доверяя ей", - приводит агентство слова специалиста по данным Тима Маккиннона, который руководит одним из проектов офиса директора Национальной разведки США, известным под названием Bengal. При этом он не сказал, работает ли подразделение с какими-то конкретными компаниями.