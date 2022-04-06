США планируют включить Сбербанк в санкционный список

США планируют расширить санкционный список в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.

США планируют расширить санкционный список в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Ранее сообщалось, что США намерены ужесточить санкции против российских финансовых институтов, новые ограничительные меры, которые планируется объявить в среду, которые будут включать в себя запрет на все инвестиции в РФ. Как поясняет The Wall Street Journal, американское руководство ужесточит уже действующие к настоящему моменту рестрикции в отношении российских финансовых институтов, в частности Сбербанка.

Напомним, что в конце февраля Сбербанк и ВТБ уже были включены в санкционный список США. ВТБ был внесен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), на него были наложены максимальные ограничения. В то же время Сбербанк, а также ряд других российских банков были включены в список CAPTA (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions), предусматривающий ограничения на корреспондентские счета, которые должны были быть закрыты в течение 30 дней. Активы банков в данном списке не подпадали по блокировку, финансовые институты сохраняли возможность далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов.