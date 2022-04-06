США планируют включить Сбербанк в санкционный список

США планируют расширить санкционный список в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.
Ранее сообщалось, что США намерены ужесточить санкции против российских финансовых институтов, новые ограничительные меры, которые планируется объявить в среду, которые будут включать в себя запрет на все инвестиции в РФ. Как поясняет The Wall Street Journal, американское руководство ужесточит уже действующие к настоящему моменту рестрикции в отношении российских финансовых институтов, в частности Сбербанка.
Напомним, что в конце февраля Сбербанк и ВТБ уже были включены в санкционный список США. ВТБ был внесен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), на него были наложены максимальные ограничения. В то же время Сбербанк, а также ряд других российских банков были включены в список CAPTA (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions), предусматривающий ограничения на корреспондентские счета, которые должны были быть закрыты в течение 30 дней. Активы банков в данном списке не подпадали по блокировку, финансовые институты сохраняли возможность далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов.