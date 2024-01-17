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США планируют вернуть хуситов в список террористических организаций

США планируют вернуть хуситов в список террористических организаций США планируют вернуть хуситов в глобальный список террористических организаций.
Другие страны
17 января 2024 г. 02:16
США планируют вернуть хуситов в список террористических организаций

США планируют вернуть хуситов в глобальный список террористических организаций.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

"Администрация Байдена объявит о планах переклассифицировать проиранских повстанцев-хуситов в Йемене как особо опасную глобальную террористическую организацию", - отметили осведомленные о решении Белого дома два источника и один американский чиновник.

В агентстве напомнили, что "этот шаг предпринимается на фоне нападений хуситов на коммерческие суда в Красном море".

Отметим, что в 2021 году Соединенные Штаты официально исключили движение йеменских мятежников-хуситов списка террористических организаций.

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Версия на азербайджанском языке AP: ABŞ husiləri qlobal terrorçu təşkilatlar siyahısına qaytarmağı planlaşdırır

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