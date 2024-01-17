США планируют вернуть хуситов в список террористических организаций

США планируют вернуть хуситов в глобальный список террористических организаций.
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"Администрация Байдена объявит о планах переклассифицировать проиранских повстанцев-хуситов в Йемене как особо опасную глобальную террористическую организацию", - отметили осведомленные о решении Белого дома два источника и один американский чиновник.
В агентстве напомнили, что "этот шаг предпринимается на фоне нападений хуситов на коммерческие суда в Красном море".
Отметим, что в 2021 году Соединенные Штаты официально исключили движение йеменских мятежников-хуситов списка террористических организаций.