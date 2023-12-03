США планируют в 2024 году разместить наземные ракеты средней дальности в Азии

Соединенные Штаты планируют в 2024 году разместить в регионе Индийского и Тихого океанов ракеты средней дальности наземного базирования.

Соединенные Штаты планируют в 2024 году разместить в регионе Индийского и Тихого океанов ракеты средней дальности наземного базирования.

Как передает Report , об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на представителя Индо-Тихоокеанского командования ВС США Роба Филлипса.

Как ожидается, такие вооружения в регионе появятся впервые после окончания холодной войны для "усиления сдерживания Китая". Речь идет о наземной версии ракеты Standard Missile-6 (SM-6) или крылатых Tomahawk. Дальность этих ракет составит от 500 до 2,7 тыс. км.

Филлипс не раскрыл точные сроки и места, где могут быть размещены такие ракеты. Однако, по мнению экспертов, речь идет в первую очередь об американских базах на Гуаме.

Япония и Филиппины, с которыми США развивают сотрудничество в области безопасности, как пишет Nikkei, неохотно принимают на своей территории новые американские военные мощности, поскольку опасаются стать целью для Китая в случае вооруженного конфликта в регионе.