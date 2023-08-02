США планируют увеличить дальность своих ракет

Пентагон и Конгресс США рассматривают возможность изменения химического состава топлива своих ракет и реактивных снарядов, чтобы увеличить дальность их полета и тем самым укрепить влияние в Тихом океане для сдерживания Китая.

Пентагон и Конгресс США рассматривают возможность изменения химического состава топлива своих ракет и реактивных снарядов, чтобы увеличить дальность их полета и тем самым укрепить влияние в Тихом океане для сдерживания Китая.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух сотрудников Конгресса и двух американских чиновников.

Как сообщает агентство, на прошлой неделе Сенат США обнародовал законопроект, который предусматривает выделение $13 млн на производство химических соединений, используемых в создании ракетного топлива. Reuters уточняет, что реализация этой инициативы, если ее примут, будет осуществляться из принятого Сенатом оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 октября 2023 года), который составляет рекордные $886 млрд.

Собеседники агентства заявили, что двухпартийное согласие в вопросе принятия программы модернизации ракет уже достигнуто. "Расстояние в Индо-Тихоокеанском регионе и огромные размеры ВМС Китая означают, что США необходимо больше противокорабельных ракет, которые могут достигать удаленных целей",— сказал Reuters председатель комитета Палаты представителей по делам Коммунистической партии Китая Майк Галлахер.

Источники, знакомые с планом модернизации, объяснили Reuters, что американские военные планируют использовать в топливе взрывчатое вещество Гексанитрогексаазаизовюрцитан (CL-20). Высокопоставленный чиновник из Пентагона заявил агентству, что использование этого вещества в ракетном топливе позволит увеличить дальность полета ракет на 20%.