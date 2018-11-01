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    США планируют увеличить число военных на границе с Мексикой до 15 тысяч

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Власти США намерены разместить до 15 тысяч военных на границе с Мексикой. 

    Как сообщает Report, для того, чтобы обеспечить безопасность американских границ в связи с движущимся в сторону страны караваном мигрантов.

    «Что касается каравана, наши военные уже выдвинулись. У нас есть около 5 тысяч человек... мы доведём до 10-15 тысяч военнослужащих», — сказал американский лидер Дональд Трамп, выступая перед журналистами. 

    Также стало известно, что на границу США с Мексикой отправят 5 тыс. военнослужащих.

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