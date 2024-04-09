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США планируют усилить борьбу с обходом санкций через криптовалюту

США планируют усилить борьбу с обходом санкций через криптовалюту Соединенные Штаты намерены ужесточить борьбу с обходом своих экономических санкций через криптовалюту.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 22:47
США планируют усилить борьбу с обходом санкций через криптовалюту

Соединенные Штаты намерены ужесточить борьбу с обходом своих экономических санкций через криптовалюту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении первого заместителя министра финансов США Адевале Адейемо, которое было опубликовано перед началом его выступления на слушаниях в Сенате Конгресса США.

В частности, он обратился к законодателям с просьбой рассмотреть предложения Минфина США по ужесточению текущего законодательства в сфере борьбы с обходом санкций и финансированием терроризма. Среди таких предложений "введение инструмента вторичных санкций, который будет нацелен на зарубежных поставщиков цифровых активов, способствующих незаконному финансированию".

По его словам, Минфин уже обладает полномочиями запрещать открытие корреспондентских счетов и проведение транзакций иностранным организациям, которые работали с подсанкционными субъектами, что, как он утверждал, позволило США пресечь "незаконные финансовые потоки в Россию, Иран и Северную Корею".

Однако, отметил он, зарубежные криптовалютные биржи не имеют корреспондентских счетов, поэтому Минфину нужны новые инструменты.

Адейемо также утверждал, что Россия для обхода американских санкций начала использовать криптовалюту, включая стейблкойны (криптовалюта, которая обеспечена традиционным ценным активом, например золотом, нефтью и т. д.).

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