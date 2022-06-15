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США планируют строить зернохранилища в Польше для украинского зерна

США планируют строить зернохранилища в Польше для украинского зерна Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности путем строительства зернохранилищ на украинской границе.
Другие страны
15 июня 2022 г. 03:51
США планируют строить зернохранилища в Польше для украинского зерна

Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности путем строительства зернохранилищ на украинской границе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Джозеф Байден.

"Мы тесно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы вывезти 20 миллионов тонн зерна, застрявшие в Украине, на рынок для снижения глобальных цен на продовольствие", - подчеркнул президент США и добавил, что, по его мнению, зерно можно экспортировать Черным морем, поскольку оно "будет подорвано в воде".

"Поэтому мы работаем над планом, чтобы вывезти его через другие страны по железной дороге. Но Украина имеет такую же систему железных дорог, как и Россия, где ширина колеи отличается от колеи в Европе, поэтому мы будем строить временные элеваторы на границе Украины с, в частности, Польшей, чтобы переправлять зерно из украинских вагонов в зернохранилища на (европейские - ред.) вагоны и дальше в океан", – добавил Байден.

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