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США планируют размещение ракет средней дальности в Азии

США планируют размещение ракет средней дальности в Азии США рассматривают возможность размещения в будущем ракет средней дальности в Азиатском регионе, включая Японию.
Другие страны
16 августа 2020 г. 05:49
США планируют размещение ракет средней дальности в Азии

США рассматривают возможность размещения в будущем ракет средней дальности в Азиатском регионе, включая Японию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил японской деловой газете Nikkei спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Это как раз тот вид оборонительных способностей, которые такие страны, как Япония, будут в будущем хотеть и в каких будут нуждаться", - подчеркнул он. Биллингсли также отметил, что США хотели вести переговоры с "коллегами и союзниками в Азии о непосредственной угрозе со стороны Китая, наращивающего свой ядерный потенциал", и о том, какие "оборонительные возможности потребуются в будущем для защиты альянса" от такой угрозы.

Он также отметил, что в США в настоящее время сразу по нескольким направлениям ведется разработка гиперзвукового вооружения. "Это стабилизирующие оборонительные мощности для Азиатско-Тихоокеанского региона, которые дадут гарантию того, что наши союзники, друзья и партнеры будут защищены, и что Китай не сможет прибегнуть к военному шантажу", - приводит слова Биллингсли японское издание.

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