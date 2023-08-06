США планируют провести новую военную операцию в Сирии

Возглавляемая США коалиция готовится перегруппировать войска в своей зоне влияния на территории Сирии.

Возглавляемая США коалиция готовится перегруппировать войска в своей зоне влияния на территории Сирии.

Как передает Report, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ливанскую газету "Аль-Ахбар".

Как стало известно изданию, цель новой операции – попытаться занять город аль-Букамаль, который представляет собой основной и стратегически важный путь снабжения и погранпереход с Ираком. Таким образом Вашингтон хочет помешать Ирану доставлять грузы через территорию Ирака.

"Если бы этот город оказался в их руках или формально под курдами, то получилась бы такая ситуация, что Ирану фактически стало бы невозможно доставлять сухопутным путем разные грузы через иракскую территорию в Сирию, а дальше в Ливан "Хезболле", - объяснил в разговоре с "Известиями" востоковед, публицист Андрей Онтиков. При этом он отметил, что захват аль-Букамаля предполагает прямое столкновение с сирийской армией и силами, которые ее поддерживают.

Официального подтверждения данной информации нет, однако окрестности аль-Букамаль в последнее время не раз попадали под обстрелы израильской армии, указывает издание.