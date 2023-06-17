США планируют продать Нидерландам разведывательные беспилотники MQ-9A на $611 млн

Администрация Соединенных Штатов объявила о контракте на $611 млн на продажу Нидерландам четырех разведывательных беспилотников MQ-9A Reaper Block 5 и сопутствующего оборудования.

Администрация Соединенных Штатов объявила о контракте на $611 млн на продажу Нидерландам четырех разведывательных беспилотников MQ-9A Reaper Block 5 и сопутствующего оборудования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В контракте указано, что Нидерланды могут также получить три мобильные наземные системы управления и другое оборудование.

С точки зрения американского правительства, выполнение контракта "будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе". Сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе", она "повысит способность Нидерландов противостоять существующим и будущим угрозам", утверждают Госдепартамент и Пентагон. "В результате данной потенциальной сделки не будет оказано негативного влияния на боеготовность американской системы обороны", - сообщили американские власти.