США планируют продать Европе оружия на 880 млн. долларов

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Представители Пентагона сообщили конгрессу США о планируемой выручке общей суммой $880 млн, в случае удачных сделок в Европе, передает Газета.Ru со ссылкой на Defense News.

Речь идет о продаже самолетов Франции для операции в Африке, ракет Финляндии для защиты границы с Россией и ракет для Великобритании для использования против группировки "Исламское государство".

По предварительным оценкам, стоимость сделки с Францией составит 650 млн. долларов, с Финляндией - 150 млн. долларов, а с Великобританией — 80 млн. долларов.