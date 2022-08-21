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США планируют поставить Украине управляемые снаряды для гаубиц Excalibur

США планируют поставить Украине управляемые снаряды для гаубиц Excalibur Соединенные Штаты планируют предоставить Украине управляемые снаряды Excalibur.
Другие страны
21 августа 2022 г. 04:41
США планируют поставить Украине управляемые снаряды для гаубиц Excalibur

Соединенные Штаты планируют предоставить Украине управляемые снаряды Excalibur.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.

"США также планируют направить управляемые снаряды Excalibur в рамках предстоящего транша когда-нибудь в будущем", - сказано в материале.

Также уточняется, что эти снаряды не были включены в текущий "раунд" помощи.

Накануне в Пентагоне заявили о намерении США выделить Украине до 775 млн долларов в рамках военной помощи и предоставить боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS.

Соединенные Штаты также предоставят Киеву 1 500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1 000 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Отмечается, что помощь предоставят в рамках указа президента США Джо Байдена.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya “Excalibur” üçün idarə olunan raketlər verməyi planlaşdırır

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