США планируют поставить Украине еще 4 единицы HIMARS

США планируют объявить новый пакет помощи Украине на 625 млн долларов. В него, в частности, должны войти четыре РСЗО HIMARS.
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Кроме HIMARS в пакет должны войти боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства.
HIMARS - это высокомобильная реактивная система залпового огня (РСЗО). Система стреляет 227-мм ракетами с GPS-управлением и выпускает до 6 ракет за раз или одну баллистическую ракету ATACMS. В зависимости от модификации она может поражать цели на расстоянии до 300 км.
Общая помощь США Украине с начала президентства Джозефа Байдена достигла 6,9 млрд долларов.