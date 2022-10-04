США планируют поставить Украине еще 4 единицы HIMARS

США планируют объявить новый пакет помощи Украине на 625 млн долларов. В него, в частности, должны войти четыре РСЗО HIMARS.

США планируют объявить новый пакет помощи Украине на 625 млн долларов. В него, в частности, должны войти четыре РСЗО HIMARS.

Как сообщает Report , об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме HIMARS в пакет должны войти боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства.

HIMARS - это высокомобильная реактивная система залпового огня (РСЗО). Система стреляет 227-мм ракетами с GPS-управлением и выпускает до 6 ракет за раз или одну баллистическую ракету ATACMS. В зависимости от модификации она может поражать цели на расстоянии до 300 км.

Общая помощь США Украине с начала президентства Джозефа Байдена достигла 6,9 млрд долларов.