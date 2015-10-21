США планируют поставить Саудовской Аравии военные корабли на сумму 11 млрд. долларов

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии четырех военных кораблей производства компании Lockheed Martin на общую сумму 11,2 млрд. долларов. Как сообщило во вторник американское внешнеполитическое ведомство, о потенциальной сделке - одной из крупнейших за последнее время - проинформирован Конгресс, который должен утвердить или отклонить ее в течение 30 дней, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь представитель Lockheed Martin Кит Литтл заявил, что если возражений со стороны законодателей не последует, то контракт с правительством Саудовской Аравии "может быть подписан в 2016 году". Он также рассказал, что речь идет о многоцелевых кораблях береговой обороны, которые, скорее всего, будут отнесены заказчиком к классу фрегатов. Они оснащены системами ПВО и ПРО, противокорабельными ракетами "Гарпун" и 76-миллиметровыми пушками.

Ожидается, что Саудовская Аравия направит их в состав своего восточного флота, действующего в Персидском заливе. По сведениям специализированного еженедельника Defense News, в настоящее время он проходит модернизацию на сумму $16 млрд. Когда это программа завершится, группировка кораблей будет также включать в себя шесть корветов, не менее 20 патрульных катеров, три самолета морской разведки и от 30 до 50 беспилотных летательных аппаратов.

Западный флот Саудовской Аравии действует в Красном море. Для обоих флотов Соединенные Штаты намерены поставить также многоцелевые военные вертолеты MH-60R производства фирмы Sikorsky. В мае госдепартамент одобрил продажу Эр-Рияду 10 таких машин, и коммерческое соглашение об этом может быть заключено до конца нынешнего года.

В начале этой недели Defense News сообщил, что, по данным Пентагона, объем военных поставок США за рубеж достиг в 2015 финансовом году, завершившемся 30 сентября, рекордной суммы в 46,6 млрд. долларов. В 2014 году этот показатель составлял 34,2 млрд. долларов, а в 2013-м - 27,8 млрд. долларов.