США планируют передать Украине ЗРК NASAMS

Украина получит зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS в течение нескольких месяцев.

Украина получит зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS в течение нескольких месяцев.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Пентагона, об этом заявил замминистра обороны по политическим вопросам Колин Кол.

"В новом пакете помощи нет NASAMS, но есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готовятся. Мы думаем, что они прибудут в Украину в следующие несколько месяцев", - сказал Кол.

Напомним, что США объявили о планах по поставкам NASAMS Украине в июле в рамках пакета помощи. Планировалось, что Пентагон направит Киеву два ЗРК.