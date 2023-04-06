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США планируют передать Украине танки Abrams до конца года

США планируют передать Украине танки Abrams до конца года Соединенные Штаты планируют передать Украине танки Abrams до конца года.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 06:08
США планируют передать Украине танки Abrams до конца года

Соединенные Штаты планируют передать Украине танки Abrams до конца года.

Как передает Report, об этом заявила заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"Подготовка украинских военных еще не началась. Наша цель - доставить танки Abrams в Украину до конца года, но это единственные сроки, которые я могу назвать прямо сейчас", - сказала она.

Ранее сообщалось, что учения украинских военных на американских танках Abrams M1A1 еще не начались, однако уже "относительно скоро" должны стартовать.

Отметим, что Соединенные Штаты предоставят Украине Abrams M1A1 вместо версии M1A2. Это ускорит поставки танков.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ “Abrams” tanklarını ilin sonuna kimi Ukraynaya təhvil verməyi planlaşdırır

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